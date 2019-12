En Dënschdeg den Owend war am Dammenhandball een Nodrosmatch vum 8. Spilldag

Dammen-Handball

HC Standard - HB Museldall 17:30 (10:17)

D'Miseler Dammen hu géint den HC Standard an den éischten 30 Minutten den Toun uginn, soudatt et mat engem scho relativ däitleche 7-Goler-Avantage zu Bouneweg an d'Paus goung. Dono goung et nach méi eesäiteg weider an um Enn stoung eng däitlech Victoire fir den HB Museldall um Tableau.