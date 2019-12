E Sonndeg goung et mam 4. Tour bei der Darts-WM zu London am "Ally Pally" weider.

Wéi scho bei der Darts-WM zejoert ass den Nathan Aspinall och dëst Joer an d'Halleffinall agezunn. Den Englänner huet an der 1. Véierlsfinall vum Dag den Dimitri van den Bergh mat 5:3 geklappt. "The Cool Hand" Luke Humphries ass iwwerdeems géint de Peter Wright erausgeflunn. De Schott huet 5:3 géint den Englänner Humphries gewonnen.

Déi eenzel Resultater am Iwwerbléck

Nathan Aspinall - Dimitri van den Bergh 5:3

Luke Humphries - Peter Wright 3:5

Michael van Gerwen - Darius Labanauskas (20h10)

Glen Durrant - Price Gerwyn (21h30)