Beim Slalom zu Lienz bei den Dammen ass kee Wee laanscht d'Mikaela Shiffrin gaangen. Op d'Plazen 2 an 3 koumen d'Petra Vlhova an d'Michelle Gisin.

D'Weltmeescherin Mikaela Shiffrin huet der Konkurrenz och beim Slalom zu Lienz an Éisträich keng Chance gelooss. Si koum mat engem Virsprong vun 0,61 Sekonne virum Petra Vlohva aus der Slowakei am Zil un. Op d'Plaz 3 ass iwwerdeems d'Schwäizerin Michelle Gisin komm. Am Weltcup bleift d'Gewënnerin vum Sonndeg weider souverän op Plaz 1.