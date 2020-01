De Responsabelen ass et gelongen, mat England, Schottland an Island souwuel bäi den Dammen ewéi bäi den Hären deselwechten Tableau zesummenzesetzen.

Virschau Novotel-Cup / Reportage Marc Burelbach

D'Lëtzebuerger Dammen haten am Joer 2019 zwou Kompetitiounen ze spillen, woubäi si et ënnert aanerem och scho mat Schottland an Island ze di kruten. Géint d'Schottinne gouf et bei de Small Countries Championships eng 3:1-Victoire an der Finall, géint Island op de Spiller vun de klenge Länner eng batter 2:3-Defaite. Dat versprécht enk Matcher an eng gutt Stëmmung am Gymnase vun der Coque. Un der Motivatioun dierft et dem Isabelle Frisch no also op kee Fall feelen. Fir si ass et ëmmer eppes Besonnesches kënne mat dobäi ze sinn. Einfach wäert et awer net ginn vun der éischter bis déi leschte Plaz ass hirer Meenung no alles méiglech.

Ëmsou méi haart dierft et ginn, well déi 2 Haaptattaquanten Carla Mulli a Betty Hoffmann blesséiert ausfalen. D'Ekipp gëtt awer mat der Tschechin Hanka Cubonova vun der Residence Walfer verstäerkt.

England ass déi Ekipp, déi bäi den Damme mat bis ewell 7 Mol Gold, 2 Mol Sëlwer an 2 Mol Bronz am meeschte Medailen um Novotel Cup ofgeraumt huet a sollt och dës Kéier Favorit sinn.

Bei de Lëtzebuerger Hären ass d’Ausgangsbasis eng ganz aner. Aus verschiddene Grënn feele Gilles Braas, Tim Laevaert an och Kamil Rychlicki. Fir de Chris Zuidberg, deen an der héchster belscher Divisioun bei Waremme spillt, ass dat awer kee Problem. Den Novotel-Cup wär nach ëmmer ee Frëndschaftstournoi. Do wär et flott, fir am Ufank vum Joer d'Spectateuren an d'Hal ze lacken a fir och ze gesinn, wéi eng Spiller fir de Summer prett sinn, eng Hand mat unzepaken.

Am Summer wäerten d’Rout Léiwen nämlech eng éischte Kéier an der Silver League untrieden. Dat sinn da 6 Matcher déi bannent 3 Woche gespillt ginn an do gëtt natierlech Jiddweree gebraucht.

Fir den neie Lëtzebuerger Coach Pompiliu Dascalu ass den Novotel Cup also eng gutt Geleeënheet, fir dem ganze Kader Spillpraxis ze ginn. Vum Niveau hir sollt e sech awer och net méi kleng maachen ewéi een ass. Ëmmerhi sti mam scho genannte Chris Zuidberg nach weider erfuere Spiller ewéi Max Funk, Philippe Glesener, Steve Weber a Mateja Gajin um Terrain, déi alleguer d’Qualitéit hunn, fir Schottland, Island an England ze fuerderen.

D'Stëmmung am Lëtzebuerger Camp ass gutt an et dierf e sech deemno op vill spannend Matcher freeën.

De ganze Programm an de Livestream zu all de Matcher fannt Dir hei am Artikel.