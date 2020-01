Um zweeten Dag vum Novotel-Cup ass et fir d'Lëtzebuerger Hären eng weider Victoire ginn.

Lëtzebuerg - England 3:0 (25:22, 25:15, 25:18)

D'Lëtzebuerger Häre sinn immens staark an de Match komm a sou ass am Ufank e grousse Virsprong fir d'Lëtzebuerger Ekipp entstanen. Zum Schluss vum 1. Saz ass England awer ëmmer méi staark ginn a sou konnte si souguer tëschenzäitlech nach ausgläichen. D'Lëtzebuerger Spiller hunn d'Nerven awer behal a sou ass den 1. Saz mat 25:22 op en Enn gaangen.

Am 2. Saz hat Lëtzebuerg weiderhin d'Iwwerhand géint d'Englänner a sou konnte si sech kloer mat 25:15 behaapten.

Den 3. Saz war dann nees méi ausgeglach, ma mat der Zäit ass et de Lëtzebuerger gelonge sech e gewëssene Virsprong opzebauen. Zum Schluss behaapte si sech och am 3. Saz a gewannen domat kloer mat 3:0 géint England.

An der Tabell ass Lëtzebuerg duerch déi Victoire mat 6 Punkten no zwee Matcher Leader.

Lëtzebuerg - Schottland (Dammen, 20:00 Auer)

Kuckt d'Matcher am Livestream

Hei fannt Dir de Livestream vun alleguer de Matcher vum Novotel-Cup 2020.

De Programm mat de Resultater vum Novotel-Cup 2020

Freideg, 3. Januar 2019

12h30 Auer: Island - England (Hären) 1:3 (22:25, 25:20, 24:26, 15:25)

15h00 Auer: Schottland - Island (Dammen) 1:3 (26:24, 19:25, 20:25, 19:25)

17h30 Auer: Lëtzebuerg - England (Dammen) 3:0 (27:25, 25:14, 25:18)

20h00 Auer: Lëtzebuerg - Schottland (Hären) 3:0 (25:15, 29:27, 25:16)

Samschdeg, 4. Januar 2019

12h30 Auer: Island - England (Dammen) 0:3 (13:25, 17:25, 20:25)

15h00 Auer: Schottland - Island (Hären) 1:3 (17:25, 26:24, 23:25, 32:34)

17h30 Auer: Lëtzebuerg - England (Hären)

20h00 Auer: Lëtzebuerg - Schottland (Dammen)

Sonndeg, 5. Januar 2019

10h00 Auer: England - Schottland (Hären)

12h00 Auer: England - Schottland (Dammen)

15h00 Auer: Lëtzebuerg - Island (Dammen)

17h30 Auer: Lëtzebuerg - Island (Hären)