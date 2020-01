Beim éischte Match vun de Roude Léiwinne gouf et een Erfolleg géint d'Dammen aus England.

Lëtzebuerg - England 3:0 (27:25, 25:14, 25:18)

E Freideg den Owend war den Optaktmatch vun de Lëtzebuerger Damme beim traditionellen Novotel-Cup an der Coque. Den 1. Saz konnten d'Roud Léiwinne mat 27:25 knapp fir sech entscheeden. Am 2. war et mat 25:14 scho méi eng kloer Saach, éier d'Lëtzebuergerinnen d'Partie am 3. Saz mat 25:18 definitiv fir sech entscheede konnten.

De Programm mat de Resultater vum Novotel-Cup 2020

Freideg, 3. Januar 2019

12h30 Auer: Island - England (Hären) 1:3 (22:25, 25:20, 24:26, 15:25)

15h00 Auer: Schottland - Island (Dammen) 1:3 (26:24, 19:25, 20:25, 19:25)

17h30 Auer: Lëtzebuerg - England (Dammen) 3:0 (27:25, 25:14, 25:18)

20h00 Auer: Lëtzebuerg - Schottland (Hären)

Samschdeg, 4. Januar 2019

12h30 Auer: Island - England (Dammen)

15h00 Auer: Schottland - Island (Hären)

17h30 Auer: Lëtzebuerg - England (Hären)

20h00 Auer: Lëtzebuerg - Schottland (Dammen)

Sonndeg, 5. Januar 2019

10h00 Auer: England - Schottland (Hären)

12h00 Auer: England - Schottland (Dammen)

15h00 Auer: Lëtzebuerg - Island (Dammen)

17h30 Auer: Lëtzebuerg - Island (Hären)