Et ass déi 1. Kéier dass souwuel Damme wéi och d'Häre gläichzäiteg d'Goldmedail am Novotel-Cup kenne feieren.

Souwuel bei den Häre wéi och bei den Damme war virum leschte Gruppematch kloer, dass béid Formatiounen dësen Tournoi géife gewannen, vu datt si hir Matcher all mat 3:0 gewonnen haten an England um Sonndeg de Moie bei den Hären 2 a bei den Dammen 1 Saz hänke gelooss hunn.

Lëtzebuerg - Island 3:1 (25:15, 16:25, 27:25, 25:22)

Ouni groussen Drock sinn also d'Dammen an de Match gaangen a sou hu si och opgespillt. De Gaascht aus Island hat am 1. Saz näischt ze radetten, dee Lëtzebuerg ouni grouss Méi mat 25:15 fir sech entscheet huet. Am 2. Saz hunn d'Spectateuren dunn een ëmgekéiert Bild gesinn. Lëtzebuerg hat Problemer an Island huet besser opgespillt wéi am 1. Saz, sou dass d'Gäscht dësen 2. Saz mat 25:16 gewonnen hunn. Am 3. Saz hu béid Ekippe sech näischt geschenkt. Mol louch déi eng Formatioun vir, da rëm déi aner. No engem ganz spannende Saz kënne sech d'Lëtzebuerger Damme mat 27:25 duerchsetzen. Och am 4. Saz war et bis zum Schluss ganz spannend. D'Lëtzebuergerinnen hunn awer och dëse mat 25:22 fir sech entscheet a feieren domat am 3. Match hir 3. Victoire sou wéi déi 1. Plaz am General.

© SERGE OLMO

Lëtzebuerg - Island 3:0 (26:24, 28:26, 25:22)

Eng ganz engagéiert Leeschtung bei de Lëtzebuerger, déi 22:17 a Féierung louchen. Island ass wuel zeréck komm, ma sollt de Saz awer net méi ëmdréinen. D'Rout Léiwe sollten dëse 26:24 gewannen. Den 2. Saz ass Island besser era komm, ma d'Spiller ronderëm de Kapitän Zuidberg hunn sech net opginn an sech erëm op 18:19 eru gekämpft. An engem ganz serréierte Saz setzen sech d'Lëtzebuerger mat 28:26 duerch. D'Spectateuren hunn och am 3. Saz eng immens serréiert Partie gesinn. Island huet gekämpft, ma Lëtzebuerg huet sech net beandrocke gelooss a gewannen och dësen 3. Saz mat 25:22. No 2016 a 2017 ass et déi 3. Kéier dass d'Lëtzebuerger Hären de Novotel-Cup kënne gewannen.

De Programm mat de Resultater vum Novotel-Cup 2020

Freideg, 3. Januar 2019

12h30 Auer: Island - England (Hären) 1:3 (22:25, 25:20, 24:26, 15:25)

15h00 Auer: Schottland - Island (Dammen) 1:3 (26:24, 19:25, 20:25, 19:25)

17h30 Auer: Lëtzebuerg - England (Dammen) 3:0 (27:25, 25:14, 25:18)

20h00 Auer: Lëtzebuerg - Schottland (Hären) 3:0 (25:15, 29:27, 25:16)

Samschdeg, 4. Januar 2019

12h30 Auer: Island - England (Dammen) 0:3 (13:25, 17:25, 20:25)

15h00 Auer: Schottland - Island (Hären) 1:3 (17:25, 26:24, 23:25, 32:34)

17h30 Auer: Lëtzebuerg - England (Hären) 3:0 (25:22, 25:15, 25:18)

20h00 Auer: Lëtzebuerg - Schottland (Dammen) 3:0 (25:16, 25:21, 25:15)

Sonndeg, 5. Januar 2019

10h00 Auer: England - Schottland (Hären) 3:2 (18:25, 25:19, 25:17, 19:25, 15:8)

12h00 Auer: England - Schottland (Dammen) 3:1 (25:22, 25:21, 12:25, 25:18)

15h00 Auer: Lëtzebuerg - Island (Dammen) 3:1 (25:15, 16:25, 27:25, 25:22)

17h30 Auer: Lëtzebuerg - Island (Hären) (26:24, 28:26, 25:22 )