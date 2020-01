An der Paus vum 1. Match an der WM-Qualifikatioun loungen d'Rout Léiwen e Freideg den Owend an der Coque mat 9:11 géint d'Slowakei hannen.

E Freideg den Owend war am Gymnase vun der Coque den Optakt vum WM-Qualifikatiounstournoi. D'Lëtzebuerger hu géint de Favorit Slowakei gespillt. D'Resultat war 22:16 zugonschte vun de Slowaken. An der éischter Partie vum Owend war Litauen däitlech mat 36:25 géint d'Färöer Insele iwwerleeën.

Resumé Lëtzebuerg-Slowakei / Reportage Serge Olmo

D'Lëtzebuerger si viru ronn 650 Spectateure guer net gutt an de Match komm a waren no 8 Minutten 0:4 hannen. Déi zolidd Slowaken haten direkt hir Mark fonnt. De gudde Kipper Jérôme Michels an de Christian Bock hunn déi Rout Léiwen dunn awer an de Match bruecht. D'Ëmstelle vun der Lëtzebuerger Defense war och effikass. No 16 Minutte waren d'Lëtzebuerger knapp 4:6 hannen. No engem Gol vum Dan Scheid waren d'Lëtzebuerger an der 26. Minutt esouguer bis op ee Gol erukomm. D'Lokalselektioun huet bis d'Paus couragéiert gekämpft, fir no 30 Minutten 9:11 hannen ze leien, wat ganz an der Rei war.

Och no 44 Minutten huet et ganz uerdentlech ausgesinn, well et stoung knapps 13:12 fir d'Slowaken. 4 Minutten drop waren d'Visiteuren awer 4 Goler vir, dat no e puer Lëtzebuerger technesch Feeler. An enger Partie mat ganz wéineg Goler ass d'Schlussresultat also 22:16 fir d'Slowakei.

Géint eng Slowakesch Ekipp vun där ee sech méi erwaart huet, hunn d'Rout Léiwen zwar net enttäuscht, mä verschidden Detailer hu leider net gestëmmt.

Um Samschdeg um 17.30 Auer spillen déi Rout Léiwen hiren 2. Match géint Litauen. Am Virfeld, an zwar um 15 Auer, ass de Match Färöer Inselen géint d'Slowakei programméiert.