E Freideg den Owend huet sech den Houwald an den Halleffinalle vun der Coupe de Luxembourg kloer mat 4:0 géint Iechternach duerchgesat.

Den Houwald huet sech e Freideg den Owend zu Munneref deen éischten Ticket fir d'Finall vun der Coupe de Luxembourg geséchert. D'Ekipp ronderëm den Irfan Cekic huet sech an der Halleffinall kloer mat 4:0 géint Iechternach duerchgesat. De Xu Wang huet seng Partie mat 3:1 géint den Traian Ciociu gewonnen. Den Irfan Cekic huet seng zwee Matcher géint den Aleksandr Kraskovskii an den Traian Ciociu kloer mat 3:0 gewonnen a fir den Ademir Balaban gouf et och een 3:0 an dat géint de Laurent Boden.

Géint wien den Houwald e Sonndeg de Mëtteg an der Finall muss untrieden, dat decidéiert sech e Samschdeg. An der zweeter Halleffinall kritt den Titelverdeedeger Diddeleng et vu 15 Auer u mat Rued ze dinn.

D'Finall gëtt e Sonndeg um 16 Auer an der Sportshal um Holleschbierg gespillt. Op RTL.lu fannt Dir och de Livestream mat de Matcher.

Coupe des Dames

Bei den Damme sti Rued an Nidderkäerjeng 1 an der Finall. Rued huet sech e Freideg den Owend mat 4:2 géint den Houwald duerchgesat. An der zweeter Halleffinall gouf et eng 4:0-Victoire fir d'éischt Ekipp vun Nidderkäerjeng géint d'zweet Ekipp vun Nidderkäerjeng.

D'Finall vun der Coupe des Dames gëtt och e Sonndeg am Nomëtteg gespillt.

