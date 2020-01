Mat 22:24 verléiert Lëtzebuerg och säin 3. Match an dëser WM-Qualifikatioun géint d'Färöer-Inselen.

D'Lëtzebuerger si guer net gutt an de Match komm a ware séier mat 2:6 am Réckstand. Dono sinn se awer besser an de Match komm an d'Roud Léiwen hunn de Réckstand net méi grouss gi gelooss. Allerdéngs goufen et am Lëtzebuerger Spill vill technesch Feeler déi oft zu schnelle Géigegoler gefouert hunn. Am Schluss vun der éischter Halschent konnten se awer nach eng kéier méi no erukommen sou dat et mat engem 11:10 fir d'Färöer-Inselen an d'Paus gaangen ass.

Am Ufank vun der zweeter Halschent sinn d'Roud Léiwen dru bliwwen an hunn d'Skandinavier net fort zéie gelooss. Allerdéngs hunn se et net gepackt fir mol eng kéier a Féierung ze goen an domadder de Match ze dréinen. No 25 Minutten mat stoung et 22:20 fir d'Färöer-Inselen. Um Enn sollt et dann net duergoen a Lëtzebuerg verléiert verdéngt mat 22:24.

Am éischte Match vum Dag hunn d'Spectateuren e ganz spannende Match tëscht Litauen an der Slowakei gesinn. Um Enn hat Litauen dat bessert Enn fir sech a gewënnt mat 25:24. Opgrond vun dëser Victoire gëtt Litauen éischten an der Tabell an ass domadder en Tour weider.