Den FC Barcelona huet sech vu sengem Trainer Ernesto Valverde getrennt. Successeur gëtt de Spuenier Quique Setien.

Deen huet e Kontrakt bis 2022 ënnerschriwwen. Och am Gespréich als Nofolger war den Ex-Spiller Xavi. Deen hat eng Offer vum Veräin refuséiert an et war spekuléiert ginn, dass en dann eventuell am Summer géif iwwerhuelen. Dat ass dann elo mat der Verflichtung vum Setien och vum Dësch.

Den FC Barcelona ass aktuell Tabelleleader an der spuenescher Liga a steet an der Aachtelsfinall vun der Champions League.