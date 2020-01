D'Lëtzebuerger Handball-Nationalekipp huet en Donneschdeg den Owend an der Coque den Allersmatch vun der EM-Qualifikatioun mat 33:38 géint Estland verluer.

Bei enger morer Kuliss vu ronn 450 Spectateuren haten d’Rout Léiwen exzellent ugefaangen a waren no 2 Minutten 3:0 am Avantage. No 11 Minutte waren d’Este fir d’éischt vir an zwar bei 6:5.

De Match ass equilibréiert weidergaangen. An der Paus stoung et 17:18, obwuel ze vill individuell Feeler gemaach goufen.

No der Paus sinn d'Lëtzebuerger dru bliwwen. No 42 Minutte stoung et 23:23 gläich, virun allem well de Mika Herrmann staark gehalen huet.

Nom 10. Gol vum Tommy Wirtz stoung et an der 55. Minutt 32:32 gläich.

An de leschten 2-3 Minutten hunn d'Lëtzebuerger forcéiert a sech hir Chancë warscheinlech och fir de Retourmatch verspillt.

De Lëtzebuerger Coaching war net ëmmer nozevollzéien. De Retourmatch ass e Sonndeg am fréie Mëtteg an Estland.