Eng 6:2 Victoire géint Éiter-Waldbriedemes geet dem DT Houwald duer, fir sech no Diddeleng als 2. Ekipp sécher fir d'Halleffinallen ze qualifizéieren.

De frësch gebakene Coupe Gewënner vu Diddeleng konnt sech zu Berbuerg mat 6:3 behaapten. Diddeleng huet iwwerdeems bekannt ginn, dass si fir déi nächste Saison den 21 jonken Dennis Huberty vu Mainz fir déi nächsten 3 Joer ënner Kontrakt geholl hunn.

Iwwerdeems huet sech den Houwald mat 6:2 géint Éiter-Waldbriedemes duerch gesat. Domat steet den DT Houwald no Diddeleng als 2 Ekipp sécher an den Halleffinalle vum Championnat. Iechternach verléiert dohem mat 3:6 géint Hueschtert/Folscht. Am Tabellekeller hunn de DT Union Lëtzebuerg a Rued 5:5 gläich gespillt. Dëst Resultat hëlleft am Kampf géint de Ofstig net wierklech engem weider.