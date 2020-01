No 60 Minutte kann sech d'Lokalekipp mat 31:18 géint Diddeleng duerch setzen. Eng iwwerraschend däitlech Victoire fir den Tabellenéischten.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Dammen den Optakt vum 11. Spilldag. E Sonndeg spillt nach de Chev Dikrech géint den HB Museldall.

Dammen-Handball

HB Käerjeng - HB Diddeleng 31:18



Vun Ufank un war et d'Lokalekipp déi dësem Match hirem Stempel opgedréckt huet. No 7 Minutte stoung et schonns 5:0. Diddeleng ass dësem Réckstand de ganze Match hannendrun gelaf, sou dass et an der Paus aus der Siicht vun de Gäscht 7:14 stoung. Käerjeng huet an der 2. Hallschent näischt méi ubrenne gelooss, a gewënnt souverän a gläichzäiteg iwwerraschend däitlech mat 31:18 géint den HBD.