Mat 1:3 hu sech d'Lëtzebuergerinnen misste géint d'Favoritte geschloe ginn.

Dammen

Alles misst ideal verlafen, fir datt d'Lëtzebuergerinnen eng Chance géint Singapur hätten. An et hat och gutt fir d'FLTT Formatioun ugefaangen, well den Duo Ni Xia Lian a Sarah de Nutte konnte sech mat 3:2 géint Lin Ye a Yu Mengyu duerchsetzen.

Am Eenzel du waren d'Favoritinne kloer méi staark. D'Nummer 8 op der Welt Feng Tianwei huet am éischte Match dem Tessy Gonderinger keng Chance gelooss an dësen 3:0 gewonnen. Am drëtte Match ass si dunn op d'Ni Xia Lian getraff, wou si sech 3:2 behaapte konnt. d'Sarah de Nutte ass am zweete Match géint Yu Mengyu ugetrueden an d'Spillerin aus dem Singapur huet dëse kloer mat 3:0 gewonnen.

Esou zéien d'Lëtzebuerger Dammen géint de Favorit mat 1:3 de Kierzeren a sinn domadder eliminéiert.

PDF: De Spillverlaf vun den Dammen

Hären

D'Hären treffen um 17 Auer eiser Zäit op Indien, déi bei dësem Tournoi op 5 gesat sinn.