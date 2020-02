No enger méi laanger Paus am Lëtzebuerger Handball-Championnat gouf e Samschdeg bei den Hären an den Dammen mam 13. Spilldag déi decisiv Phas agelaut.

Hären-Handball

HC Bierchem - HB Käerjeng 38:28 (21:11)

Mat de Punkte gläich op war et den Duell tëscht Bierchem a Käerjeng. Béid Ekippe wollte mat enger Victoire den Uschloss un d'Spëtzt net verléieren, deemno konnt ee sech eng serréiert Partie erwaarden. An et war e ganz ëmkämpfte Match vun Ufank u mat villen technesche Feeler an der Ufanksphas op béide Säiten. Ma virun allem am Käerjenger Stuerm huet d'Rad nach net richteg gedréint, Bierchem konnt op e puer Goler ewechzéien.

D'Heemekipp huet am weidere Verlaf vun der 1. Hallschecht weider staark opgespillt, dat virun allem ënnert dem Impuls vum Raphael Guden. D'Käerjenger Defense hat krämpes, fir dogéint ze halen; déi Bierchemer Ofwier war par contre ganz zolidd - 21:11 an der Paus.

Dono goung d'Dominanz vun de Bierchemer zwar net méi grad esou däitlech weider, ma vu Käerjeng ass nawell net vill komm. D'Heemekipp blouf och am 2. Duerchgang déi iwwerleeë Formatioun. Bei der Ekipp aus der Brauereisstad huet d'Kierpersprooch iwwerdeems guer net gestëmmt a Bierchem huet weider mat gudde jonke Spiller wéi Pietrasik der Partie de Stempel opgedréckt. No der Stonn Spillzäit stoung also e verdéngten Erfolleg um Tableau.

HB Diddeleng - HBC Schëffleng 38:22 (21:11)

Diddeleng wollt géint den HBC Schëffleng gewannen, fir mat uewe bäi ze bleiwen. Dëse Projet huet no den éischten 30 Minutten dann och gutt ausgesinn. D'Ekipp aus der Forge du Sud louch nämlech no der 1. Hallschecht mat 10 Goler am Avantage. No der Paus goung déi Diddelenger Dominanz weider, soudatt sech den HBD um Enn iwwer eng däitlech Victoire freeë konnt.

HB Esch - HB Péiteng 33:20 (14:12)

De Leader Esch krut et mam Schlussliicht Péiteng ze dinn - d'Rollen an dësem Match waren deemno kloer verdeelt, och wann den Tabellenéischten net an der beschter Besetzung konnt untrieden. Nom 1. Duerchgang haten déi Escher beim Stand vu 14:12 e Virsprong vun 2 Goler. Och no der Paus haten déi Péitenger näischt entgéintzesetzen.

Chev Dikrech - Red Boys Déifferdeng 27:28 (12:14)

Dikrech krut et an der eegener Hal mat Déifferdeng ze dinn. De Chev wollt de Red Boys doheem ee Bee stellen an huet an der Ufanksphas och ferm op de Gas gedréckt an ass mat e puer Goler dovu gezunn. D'Äntwert vun den Déifferdenger koum awer nach virun der Paus, si si mat engem Laf zeréck an de Match komm. Nom Téi konnten d'Red Boys de Virsprong op 1-2 Goler halen, soudatt si um Enn knapp gewonnen hunn.

Dammen-Handball

Chev Dikrech - Red Boys Déifferdeng 34:28 (22:13)

Dikrech huet vun Ufank u géint d'Damme vun de Red Boys den Toun uginn a war an der éischter Hallschecht déi dominant Ekipp. Ronn 5 Minutte virun der Paus hat de Chev ee Virsprong vun 10 Goler, et goung awer mat engem 22:13 an d'Paus. No der Paus huet d'Ekipp aus der Ieselsstad näischt méi ubrenne gelooss. D'Liliana Rodrigues war mat 10 Goler bei den Dikrecher am erfollegräichsten.

HB Esch - HB Museldall 17:30 (7:16)

Den HB Museldall huet géint d'Schlussliicht vum HB Esch näischt ubrenne gelooss. Schonns an der Paus haten déi Miseler ee confortabele Virsprong, dëse sollte si dann och bis zum Schluss halen.