E Samschdeg war den Optakt vum virleschte Spilldag am nationale Volleyball-Championnat. Déi komplett Resultater an d'Tabell fannt dir hei.

Hei falen Decisiounen, wie géint wien an der Halleffinall spillt.

Damme-Volleyball

Am Damme-Volleyball stoung e Samschdeg eng Partie am Fokus: Walfer géint d'Gym vu Bouneweg. Béid Ekippe wollte sech mat enger Victoire en Vue vun enger Halleffinall a Finall eng gutt Ausgangspositioun - als Tabellenéischten an -zweeten huet een nämlech dann d'Heemrecht am Fall vun engem Entscheedungsmatch op senger Säit.

D'Gym goung an de Sätz mat 2:0 a Féierung, Walfer koum awer op 2:2 zeréck. Den alles entscheedende leschte Saz goung mat 15:11 fir Walfer op en Enn. Domat hunn d'Walfer Dammen d'Partie komplett op d'Kopp gestallt.

© Yannick Zuidberg

Häre-Volleyball

Am Häre-Volleyball ass de Stroossener déi 1. Tabelleplaz net méi ze huelen. An och Esch huet déi 2. Positioun an der Tabell scho sou gutt ewéi sécher. E Samschdeg reesen déi Escher op Luerenzweiler.