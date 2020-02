Mat 6:3 kann sech Hueschtert/Folscht duerchsetzen. Fir Diddeleng ass et déi 1. Néierlag an dëser Saison.

Um 13. Spilldag am nationalen Dëschtennis Championnat war den Tabelle 3. DT Hueschtert/Folscht zu Gaascht beim Tabelleleader Diddeleng. Hei huet de Gaascht eng ganz gutt Partie gespillt an Diddeleng verléiert um 2. leschte Spilldag fir déi 1 Kéier an dëser Saison.

Beim Nodrosmatch vum 12. Spilldag hat Rued Iechternach op Besuch. D'Lokalekipp konnt sech mat 6:2 behaapten.

Schonns e Samschdeg huet sech Berbuerg no engem 5:5 géint den DT Houwald als lescht Ekipp fir d'1/2-Finalle qualifizéiert.