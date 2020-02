E Mëttwoch steet fir d'FLT-Dammen zu Esch am nationalen Tenniszenter hir éischt Partie am Fed Cup an der Europa-Afrika-Grupp 1 géint Schweden um Programm.

Kuerz virum Match géint Schweden koum d'Nouvelle, dass d'Lëtzebuerger Nummer 1 krank ass an net matspille kann. Deemno ass dëst nom Claudine Schaul schonns den zweeten Ausfall bei den FLT-Dammen, déi et domat ganz schwéier dierfte kréien. Am éischte Match krut d'Tiffany Cornelius et du mam Mirjam Bjorklund ze dinn. D'Lëtzebuergerin huet dëse Match mat 1:6 an 3:6 verluer. D’Partie huet genau eng Stonn gedauert.