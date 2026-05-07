Vum 7. bis den 10. Mee 2026 ass déi prestigiéis Predator Euro Tour fir d’éischte Kéier hei zu Lëtzebuerg – an dat an der Eventhal vum GRIDX zu Wickreng.
Mat engem Gesamtpräisgeld vun 80.700 € (60.700 € fir d'Männer an 20.000 € fir d'Fraen) trieden 192 Hären a 64 Dammen an dem Poolbillard Turnéier géinteneen un. Grouss international Nimm wéi Joshua Filler, Daniel Maciol oder Moritz Neuhausen si mat dobäi – ma och eng Rei Lëtzebuerger Spiller wéi de Sam Wetzel, dee beschte Billardspiller aus dem Land, wäerte virun dem Publikum probéieren ze glänzen.
D’Finalle ginn den 10. Mee ab 20:00 Auer gespillt – an Dir kënnt dee Spektakel live erliewen: d’Entrée ass gratis!
Wann Dir net d'Geleeënheet hutt, fir den Event live op der Plaz z'erliewen, de ganzen Event gëtt op RTL.lu an um RTL Play gestreamt.
Donneschdeg
Match 1: 11:30
Match 2: 13:00
PAUS
Match 3: 16:00
Match 4: 18:00
Match 5: 19:30
====================
Freideg
Match 1: 10:00
Match 2: 11:30
Match 3: 13:00
PAUS
Match 4: 16:00
Match 5: 18:00
====================
Samschdeg
Match 1: 11:00
Match 2: 13:00
Match 3: 15:00
Match 4: 18:00
Match 5: 21:00
====================
Sonndeg
Match 1: 10:00 - Véierelsfinallen
Match 2: 13:00 - Halleffinall
Match 3: 17:00 - Halleffinall
Match 4: 20:00 - Finall