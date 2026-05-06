RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Basketball-Championnat Mamer steet als zweeten Ofsteiger fest

RTL Lëtzebuerg
Um Mëttwoch stoung am Playdown bei den Hären de fënnefte Spilldag um Programm. Mamer ass no enger Defaite op der Musel den zweeten Ofsteiger aus der Enovos League.
Update: 06.05.2026 22:15
D'Musel Pikes hu Mambra Mamer an d'Nationale 2 geschoss
D'Musel Pikes hu Mambra Mamer an d'Nationale 2 geschoss
© Privat

D'Musel Pikes setzen sech an engem enorm wichtege Match mat 87:74 doheem géint Mambra Mamer duerch an domat steet Mamer als zweeten Ofsteiger niewent dem AB Contern fest. D'Lokalekipp konnt sech zum Schluss vum drëtte Véierel ofsetzen an des Féierung bis zum Schluss vun der Partie halen. Den Jaylen Key konnt mat 26 Punkten iwwerzeegen, den Tom Welter huet 17 Punkten zur Victoire bäigesteiert. D'Pikes hunn insgesamt 15 Dräier getraff.

De Racing Lëtzebuerg huet sech an eegener Hal kloer mat 100:74 géint den AB Contern duerchgesat. 22 Punkte gounge bei der Lokalekipp op de Kont vum Flenard Whitfield. Um Samschdeg spillen d'Pikes an de Racing um leschte Spilldag vum Playdown am direkten Duell em déi éischte Plaz am Grupp. De Gewënner bleift an der Enovos League, de Verléierer muss dogéint an de "Barrage" (Best-of-Three Serie) géint den Tabellendrëtten aus der zweeter Divisioun (US Hiefenech oder Gréngewald Hueschtert).

Am meeschte gelies
Schüler goufen evakuéiert
Zwee Feieralarmen am Atert-Lycée, déi warscheinlech absichtlech ausgeléist goufen
Luxembourg Air Rescue
No vill Duerchernee um Mëttwochmoien ass de Fliger elo ënnerwee Richtung Amsterdam
Video
Fotoen
Luc Frieden mat Preparatioun vun Tripartite zefridden
"An der Form ganz gutt a konstruktiv Gespréicher"
Video
Fotoen
9
Politesch Reaktiounen op d'Sonndesfro
"D'CSV krut wierklech eng op de Bak"
Video
26
Spagat tëscht Sécherheet an Offer vu Wunnengen
Méi Kontroll vu Kaffiszëmmeren, mee manner Krittären, fir konform ze sinn
27
Weider News
Nationale Basket
Darko Ristic gëtt neien Härentrainer zu Steesel
NBA Playoffs
Boston an Denver schonn am éischten Tour eliminéiert
0
Basketball-Championnat
Diddelenger Damme ginn an der Finall 1:0 a Féierung, wichteg Victoire fir de Racing
0
Basketball-Championnat
Ettelbréck wënnt e Krimi zu Steesel a spillt an der Finall géint Bartreng
Video
Fotoen
0
Basketball-Championnat
Ettelbréck a Bartreng ginn an der Halleffinall 1:0 a Féierung
Video
0
Basketball
Steesel an Trainer Daniel Brandão ginn no der Saison getrennte Weeër
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.