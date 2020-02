Fir de Kont vum 14. Spilldag an der Axa League am Dammen-Handball huet Käerjeng mat 37:23 géint d'Red Boys gewonnen.

Um Enn vun der Qualifikatiounsronn an der Axa League am Handball steet Käerjeng op der 1. Plaz. Um leschte Spilldag huet ee sech nach eng weider Victoire geséchert an dat e Freideg den Owend géint d'Red Boys. Nodeems déi Käerjengerinnen an der Paus mat 21:13 géint déi Déifferdengerinnen a Féierung loungen, huet ee sech um Enn mat 37:23 duerchgesat.