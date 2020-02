Beim Top 16 Cup zu Montreux an der Schwäiz ass d'Ni Xia Lian an der Véierelsfinall un der Hollännerin Eerland Britt hänke bliwwen.

An der Aachtelsfinall konnt sech déi 56 Joer al Athletin aus Lëtzebuerg géint d'Russin Polina Mikhailova mat 4:1 (11:7, 11:5, 11:4, 11:13, 11:6) duerchsetzen. Aktuell steet d'Ni Xia Lian an Europa op der 12. an an der Weltranglëscht op der 46. Plaz. D'Russin dogéint gëtt an Europa op der 10. an op der Welt op der 43. Plaz gefouert.

Um Samschdeg Owend gouf dann och direkt d'Véierelsfinall gespillt an do gouf et dann awer eng Néierlag fir d'Ni Xia Lian géint déi op Nummer 13 an Europa gesaten Hollännerin Eerland Britt mat 2:4 (11:13, 11:6, 5:11, 11:5, 7:11, 5:11)