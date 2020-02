De Weekend war de leschte Spilldag virun den Halleffinallen am nationale Volleyball-Championnat.

D'Spannung war scho méi laang eraus wëll déi 4 Ekippen bei den Hären wéi och bei den Dammen scho méi laang feststoungen.

Häre-Volleyball

Sou ass et just nach ëm d'Placéierunge gaangen wëll Fenteng an Dikrech kéinten d'Plazen nach tauschen a sinn um leschte Spilldag och openee getraff. Fenteng huet sech dann awer ouni vill Problemer mat 3:1 géint Dikrech duerchgesat a bleift soumat op der 3. Plaz. An der Halleffinall trëfft soumat Stroossen op Dikrech an Esch op Fenteng.

Damme-Volleyball

Bei den Dammen heeschen d'Halleffinallen Walfer géint Sténgefort an den Gym géint Péiteng.