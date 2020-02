D'Auslousung vun den 1/2-Finallen fënnt nächst Woch wärend dem Eenzel-Championnat statt. D'Ekippen sinn Houwald, Diddeleng, Hueschtert/Folscht a Berbuerg.

E Sonndeg de Mëtteg koum et zu Folscht um leschte Spilldag vum Dëschtennis-Championnat nach eemol zu engem richtege Spëtzematch. Hei krut den Tabellenzweeten Hueschtert/Folscht nämlech Besuch vum Drëtten, dem DT Houwald. Hei ass et engersäits drëms gaangen, wien an den Halleffinalle vum Championnat Heemrecht kritt, anerersäits evitéiert den Tabellenzweeten och an der Halleffinall den amtéierende Champion Diddeleng. Fir béid Ekippe war et also ee ganz wichtege Match.

An dësen huet fir Hueschtert guer net gutt ugefaangen, well direkt déi éischt zwee Eenzel hu si verluer. Janssens a Miralmasi hu géint Cekic, respektiv Wang Xu de Kierzere gezunn. De Kevin Kubica konnt dunn awer duerch eng knapp Victoire géint de Xia Cheng den éischte Punkt fir seng Ekipp huelen. Dono huet de 14 Joerl ale Maël van Dessel mat 1:3 géint de Marc Dielissen verluer, esou dass et 3:1 fir den Houwald stoung. Den Amin Miralmasi huet och säin 2. Match verluer, iwwerdeems den Tim Janssens géint de Wang Xu wanne konnt. Beim Stand vu 4:2 ass et also an déi zwee lescht Eenzel gaangen. Hei konnt de Kevin Kubica de Marc Dielissen klappen an de Maël van Dessel de Xia Cheng. Et ass beim Stamd vu 4:4 an d‘Dubbele gaangen.

Béid Dubbele goufen awer vum DT Houwald gewonnen an déi séchere sech domat déi zweete Plaz.

Domat hunn den DT Diddeleng an den DT Houwald an den Halleffinallen Heemrecht. Béid Ekippe sinn bei der Auslosung nächste Weekend beim Eenzel-Championnat gesat. Hier Géigner an den 1/2-Finallen heeschen DT Hueschtert/Folscht an den DT Berbuerg.