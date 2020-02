Déi Déifferdenger haten den Allersmatch vun den Aachtelsfinalle géint Dukla aus Tschechien mat 24:37 verluer. E Samschdeg ass de Retourmatch zu Uewerkuer.

Virschau Red Boys-Dukla / Reportage Serge Olmo

Am Allersmatch vun den Aachtelsfinallen am Challenge Cup hat et nach bis d'Paus gutt ausgesinn, well d'Red Boys nëmme 4 Goler hanne waren. Den Ufank vun der 2. Halbzeit war komplett ratéiert aus der Vue vum Lëtzebuerger Vertrieder an d'Lach war definitiv gemaach. Um Enn huet ee kloer mat 24:37 de Kierzere gezunn.



Déi Déifferdenger hu forcéiert an hu sech vill ze vill technesch Feeler erlaabt. Wier iwwerhaapt eppes dra gewiescht, wann déi Déifferdenger op hirem héchsten Niveau gespillt hätten, oder ass den HC Dukla einfach ze staark?

Den Tom Meis: "Bei eis hätt schonn alles misse klappen, fir datt mir eng Chance gehat hätten. Mä ech mengen et gëtt och am Retourmatch keen einfache Match fir eis, well si sinn trotzdeem schonn eng richteg gutt agespillten Ekipp an dat feelt eis e bëssen. Mir sinn net konstant genuch de Moment an dat ass ebe wat eis dës Saison nach schwéier fäert fale géint agespillten Ekippen."

Mat 14 Goler de Retourmatch ze gewannen, ass natierlech onrealistesch, mä eng kleng Victoire schéngt méiglech ze sinn, sou nach den Tom Meis.

Déi Déifferdenger spillen Enn dës Mounts de Final4 vun der Coupe a setzen de Fokus méi dorobber, ewéi nach op den Challenge Cup.

Fir d'Red Boys ass et och eminent wichteg, datt sech kee blesséiert, well déi Rout vun Déifferdeng sinn net nëmmen an der Course fir d'Coupe eventuell ze gewannen, mä de Championstitel ass natierlech och en Zil.