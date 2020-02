Mat 4 Hären a 4 Dammen trëtt d'FLTT bei der Dëschtennis-Ekippen-WM vum 22. bis den 29. Mäerz am koreanesche Busan un.

D'Lëtzebuerger Härennationalekipp trëtt bei der Ekippen-WM zu Busan an der "Men's Division 3" un. D'FLTT huet den Eric Glod, de Christian Kill, de Gilles Michely an de Luka Mladenovic selektionéiert.

D'Lëtzebuerger Dammennationalekipp ass an der "Women's Championships Division" mat de 24 weltbeschten Ekippen am Asaz. D'FLTT-Formatioun besteet aus dem Sarah de Nutte, dem Tessy Gonderinger, dem Sarah Meyer an dem Ni Xia Lian.

Schreiwes vun der Dëschtennisfederatioun

Communiqué de presse du 13 février 2020

4 Herren und 4 Damen starten bei der WM in Busan

2020 ITTF World Team Table Tennis Championships, Busan (KOR) – 22.-29.3.2020

Mit jeweils 4 Herren und 4 Damen treten die Tischtennis-Nationalmannschaften bei der Mannschafts-WM vom 22.-29. März 2020 im koreanischen Busan an.

Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Corona-Virus wurde der geplante Vorbereitungslehrgang in Shanghai abgesagt, und die Vorbereitung wird gröβtenteils in Luxemburg absolviert. Die Mannschaften reisen aber bereits am 19. März in Busan an, um sich zu akklimatisieren und die abschlieβende Vorbereitung direkt vor Ort durchzuführen.

Sowohl die Damen- als auch die Herrenmannschaft sind aufgrund ihrer Weltranglistenposition für diese Weltmeisterschaften qualifiziert, für die die ITTF die Teilnehmerzahl auf jeweils 72 beschränkt hat.

Die Damen spielen in Busan in der „Women's Championships Division" mit den 24 weltbesten Mannschaften. und sind auf Position 20 gesetzt.

Die Herren ihrerseits treten in der dritthöchsten Division, der „Men's Division 3", an, und stehen hier auf dem 3. Setzungsplatz.

Beide Mannschaften spielen zuerst in 6er-Gruppen, ehe es dann zu den Platzierungsspielen kommt. Die genaue Auslosung für die Gruppen findet am 22. Februar statt.

Da Meisterschaftspieltage in der Nationale 2 auf den 21. und 28. März (letzter Spieltag) angesetzt sind, musste die Selektion frühzeitig vorgenommen und publiziert werden, um die Spiele bei denen Selektionnierte betroffen sind, vorzuverlegen.

Selektion:

Herren:

Glod Eric (Wëntger / B75 Hirtshals, DEN )

Kill Christian (Lénger)

Michely Gilles (Diddeleng)

Mladenovic Luka (Ettelbréck/1. FSV Mainz 05, GER)

Damen:

De Nutte Sarah (Ettelbréck / TuS Bad Driburg, GER)

Gonderinger Tessy (Rued)

Meyer Sarah (Houwald)

Ni Xia Lian (Wëntger / Dr. Casl, CRO)

Coaches: Ostermann Martin (Sportdirektor), Teglas Peter (Herren), Danielsson Tommy (Damen)

Physiotherapeut: Trump Ulrich

Offizieller Delegierter: Hartmann André (Präsident)