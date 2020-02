Bei den ITTF Challenge Plus Portugal Open gouf d'Ni Xia Lian an der Partie géint d'Manika Batra disqualifizéiert.

E Freideg den Owend war et bei de Portugal Open am Dëschtennis fir d'Ni Xia Lian an d'Sarah de Nutte den Out an de 16/-Finallen.

D'Ni Xia Lian (WR 44) hat et an hirer Partie mat der indescher Nummer 1, Maniak Batra (WR67) ze di kritt. Nodeems d'Lëtzebuergerin den éischte Saz gewonnen hat, gouf beim Stand vun 1:1 am zweet Saz vum Arbitter der Inderin ee Punkt zougesprach, well dësen vun der Lëtzebuergerin ee liicht Verréckelte vum Dësch wëll gesinn hunn. Mo längeren Diskussiounen, souwuel mam Arbitter wéi och mam Haaptarbitter, krut d'Ni Xia Lian déi rout Kaart gewisen a gouf domadder disqualifizéiert. D'Géignerin vun der Lëtzebuergerin hat och kee Verréckele vum Dësch gesinn. De match gouf mat 4:1 fir d'Batra gewäert.

E bësse méi laang huet de Match vum Sarah de Nutte (WR 80) géint déi favoriséiert Japanerin Kato Miyu (WR 23) gedauert. Um Enn huet sech d'Lëtzebuergerin misse 0:4 (-7,-10,-2,-7) geschloe ginn.

PDF: Schreiwes vun der Dëschtennisfederatioun