D’Lëtzebuerger Championne huet d’Kroatin Dorina Srebrnjak kloer 4-0 dominéiert, an trëfft elo op déi fréier Europameeschtesch Liu Jia aus Éisträich.

Och D’Ni Xia Lian spillt um Mëttwoch am 2ten Tour, an dat géint d'Stephanie Loeuillette (WR 90) aus Frankräich.

Am Fall vun enger Victoire vun den zwou Lëtzebuergerinne géife se am drëtten Tour openee falen.

Bei den Hären huet de Luka Mladenovic am 1. Tour vun der Qualifikatioun géint den Olav Kosolosky mat 1-4 verluer. Den Eric Glod stoung direkt an der 2. Qualifikatiounsronn a war do dem Ho Kwan Kit kloer mat 0-4 ënnerleeën.