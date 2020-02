E Mëttwoch stoungen an der Champions League zwou weider Aachtelsfinallen um Programm.

En Eelefmeter vum Werner geet duer fir Leipzig d'Victoire géint Tottenham ze sécheren an Atalanta Bergamo klappt Valencia souverän mat 4:1.

Tottenham Hotspur - RB Leipzig 0:1



Fir déi éischte kéier an der Veräinsgeschicht ass Leipzig an d'Aachtelsfinall vun der Champions League gestart an am Tottenham Hotspur Stadium zu London ass et och direkt geféierlech ginn. 30 Sekonnen nom Ustouss war et de Schick, deen am Strofraum zum Ofschloss komm ass, ma de Ball ass knapps laanscht de Gol gaangen. Just eng Minutt méi spéit war et dann den Angelino, deen d'Gäscht mat engem Schoss op de Potto bal a Féierung bruecht huet.

No deem kuriéise Start vun de Leipziger huet sech Tottenham fir d'éischt mol fänke missen. An der 8. Minutt dann eng éischt Reaktioun vun der Lokalekipp, wéi de Bergwijn mat sengem Schoss de Golkipp op d'Prouf gestallt huet.

Leipzig hat méi vum Match an ass virun allem duerch de Schick ëmmer nees geféierlech ginn. Mat der Zäit krute sech d'Spurs vun der Leipziger Drockphas e Bësse befreit, ma déi besser Chancen hate weiderhin d'Gäscht. De Werner stoung nom Zouspill vum Laimer eleng am Strofraum, ma aus engem spatzem Wénkel war et schwéier, de Ball laanscht de Lloris ze bréngen.

Eng immens interessant Partie mat engem couragéierten RB Leipzig ass no 45 Minutten ouni Goler an d'Paus gaangen.

Nom Säitewiessel war et dann d'Lokalekipp mat der éischter Chance. Den Aurier huet de Ball op de Lucas bruecht, deen direkt ofgezunn huet, ma de Gulacsi war op der Plaz a konnt de Ball mat enger gudder Reaktioun paréieren.

Kuerz drop ass de Laimer dann am Strofraum vum Davies zum Fale bruecht ginn, sou dass dem Arbitter keng aner Méiglechkeet bliwwen ass wéi op den Eelefmeterpunkt ze weisen. De Werner ass äiskal bliwwen an huet Leipzig an der 58. Minutt de verdéngten éischte Gol geséchert.

Leipzig huet net labber gelooss a sech weider Chancen erausgespillt. Sou war et an der 62. Minutt den Angelino, deen de Ball an d'Mëtt ginn huet. De Werner huet de de Ball op de fräie Schick duerchgelooss, dee mat sengem Schoss awer um Lloris hänke bliwwen ass.

Op der anerer Säit ass Tottenham dann duerch e Fräistouss geféierlech ginn. De Lo Celso huet aus ronn 20 Meter awer just de Potto getraff. D'Lokalekipp huet elo ëmmer méi probéiert d'Initiativ ze iwwerhuelen, ma eng gutt Defense vu Leipzig huet dat verhënnert.

Den Eelefmeter vum Werner an eng konzentréiert Leeschtung hanne sollen zum Schluss duergoen, fir den 1:0 ze halen a sech domat eng wichteg Victoire am Allersmatch op friemem Terrain ze sécheren.

Atalanta Bergamo - FC Valencia 4:1

De bessere Start an de Match huet d'Ekipp vun Atalanta erwëscht. No 7 Minutten huet sech de Pasalic 11 Meter virum Gol eleng virum Golkipp erëmfonnt, deen e fréie Gol awer mat enger gudder Parad verhënnere konnt.

An der 16. Spillminutt huet sech Bergamo da fir déi gutt Ufanksphas belount. No enger flaacher Flank vum Gomez konnt sech den Hateboer am Zweekampf géint de Gaya duerchsetzen an aus kuerzer Distanz d'Lokalekipp a Féierung bréngen.

D'Haushären hu weiderhin de Match bestëmmt an hannen net vill zougelooss. An der 30. Minutt ass et de Gäscht dann awer gelongen e Lach an der Defense ze fannen. Den Torres ass vun der Säit an de Strofraum komm an huet aus spatzem Wénkel de Potto getraff.

Valencia ass doropshin ëmmer besser ginn a sou ass et kuerz drop zu enger weiderer geféierlecher Chance komm. De Guedes war op der Säit geschéckt ginn an huet de Ball schaarf an d'Mëtt ginn, wou de Mangala um zweete Potto awer knapps laanscht de Ball gerutscht ass.

5 Minutte virun der Paus huet den Ilicic déi gutt Phas vu Valencia op en Enn bruecht. Mat engem stramme Schoss aus 16 Meter huet hien dem Golkipp keng Chance gelooss an op 2:0 fir Atalanta erhéicht. Mat deem Resultat ass déi éischt Hallschent dann och op en Enn gaangen.

No der Paus huet Atalanta genau do weider gemaach wou si virun der Paus opgehalen hunn, sou dass an der 50. Minutt och bal den drëtte Gol gefall ass. De Gomez hat sech op der Säit duerchgesat, ma um zweete Potto sinn den Hateboer an den Ilicic esou just net un de Ball komm.

An der 57. Minutt dann e weidere schéine Gol vun den Haushären. De Freuler ass net ugegraff ginn an huet sou mat engem Schoss aus ronn 15 Meter op 3:0 erhéicht.

Fir Valencia war et vun elo un immens wichteg nach een Auswäertsgol ze schéisse, fir op Mannst nach eng kleng Chance am Réckmatch ze hunn. D'Goler huet awer weiderhin d'Ekipp vun Atalanta geschoss. Nëmme 5 Minutte méi spéit ass den Hateboer geschéckt ginn an ass eleng virum Golkipp äiskal bliwwen a konnt domat op 4:0 erhéijen.

De Gäscht sollt trotzdeem nach e Gol geléngen. Nees knapps 5 Minutte méi spéit war et de Cheryshev dee mat engem prezise Schoss aus 18 Meter op 1:4 verkierze konnt. Doropshin huet Valencia u Courage gewonnen a sou war et nees de Cheryshev, dee just 2 Minutten drop den 2:4 um Fouss leien hat, ma um Golkipp hänke bliwwen ass.

Bis zum Schluss huet d'Lokalekipp hannen awer näischt méi zougelooss, sou dass no 90 Minutten eng souverän Victoire an eng exzellent Ausgangslag fir Atalanta am Réckmatch steet.