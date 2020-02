Et ass schonn déi 25. Editioun vum Postlaf an der Stad Lëtzebuerg. Stéchdag ass Sonndeg, de 15. Mäerz 2020.

Vun 10 Auer moies u kënne sportbegeeschtert Leit, déi méi wéi 15 Joer al sinn, beim 10-Kilometer-Laf matmaachen. Ze gewanne ginn et Kinostickete fir all 25. Leefer am Klassement (1. Plaz, 25. Plaz, 50. Plaz, 75. Plaz...).

Och fir déi Kleng ass gesuergt: si kënne beim "Lalux-Post4Kids Run" matmaachen, 2 Circuite vu jeeweils 500 an 1.000 Meter. Donieft bitt Caritas e Crèche-Service vun 9 bis 12 Auer un, fir op d'Kanner (2-8 Joer) opzepassen, déi net matlafen.

De Parcours ass an der Zone industrielle op der Cloche d'Or, zu Gaasperech an der Ëmgéigend. Verschidde Stroosse wäerten dowéinst zäitweis gespaart ginn.

Op de Parkinge P+R Sud (Houwald), P+R (Kockelscheier) an op der Gare ginn de 15. Mäerz gratis Navetten ugebueden, fir op de Site ze kommen.

Méi Informatiounen op www.postlaf.lu



Communiqué

25ème édition du « Postlaf an der Stad » le 15 mars 2020

En étroite coopération avec la Ville de Luxembourg, l'Amicale POST Luxembourg organise le dimanche 15 mars 2020 à 10h la 25e édition du Postlaf, première course urbaine de 10 km de l'année. Cette course à pied, chronométrée par une puce électronique « Championchip », est ouverte à toute personne ayant au moins 15 ans le jour de la compétition.



Les frais de participation incluent l'échauffement avant la course, l'utilisation des vestiaires et des douches, les ravitaillements lors du parcours ainsi qu'un t-shirt « Postlaf 2020 ».

Plusieurs prix attendent les participants dont un ticket de cinéma offert à tous les 25ème coureurs au classement final (1er, 25eme, 50eme, 75eme,100eme, etc.).

Pour les enfants, deux circuits non-compétitifs « Lalux-Post4Kids Run » de 500m et 1km sont proposés.

Bon à savoir : Caritas propose un service de crèche de 9 à 12h pour les enfants de 2 à 8 ans ne participant pas aux courses (inscription obligatoire).

En plus d'être un événement sportif pour toute la famille, le Postlaf a un caractère caritatif.

Comme chaque année, les coureurs peuvent traverser le tapis-donateur de Caritas Luxembourg et faire une promesse de don ou donner la caution de leur puce électronique à l'issue de la course. L'argent récolté permettra à des personnes défavorisées au Luxembourg de se reconstruire par le sport.

Le « Postlaf an der Stad » a lieu dans la Z.I. « Cloche d'Or » Gasperich et ses alentours. Plusieurs routes seront partiellement fermées à la circulation.

Le dimanche 15 mars, un service de navette gratuit est disponible pour les parkings P+R Sud (Howald), P+R Kockelscheuer et la gare centrale.



Retrouvez tous les détails ainsi que les modalités d'inscription sur www.postlaf.lu



L'inscription en ligne est possible jusqu'au 28 février 2020.