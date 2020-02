Eent ass mol sécher: dat gi spannend Halleffinallen an et deet ee sech schwéier, e Pronostic ze maachen.

Wuel kéint een d'Resultater vun der éischter Phas am Championnat erbäizéien, wou déi 4 Ekippen 2 Mol géintenee gespillt hunn, mä dat ass net entscheedend. Wichteg ass déi aktuell Form vun den Ekippen an déi ass ideal fir se alleguerten.

Huele mer als rezente Beweis de gewonne Match vun de Red Boys am Challenge Cup géint Dukla Prag. Hei huet alles gestëmmt: den Asaz an der Defense, wou et fir d'Profie vu Prag kaum een Duerchkomme gouf, bis hin zum Ugrëff, wou de Batinovic de Meeschter um Terrain war. Hien dierft och an der Coupe e Garant vu Goler sinn. An dann ass endlech och de Yann Hoffmann nees derbäi: 4 oder 5 Goler gehéieren zu sengem Package. Déifferdeng huet flotten Handball gespillt.

D'Red Boys spille géint Bierchem. Am Championnat hate si hir 2 Matcher géint Bierchem gewonnen, mä déi rezent Optrëtter vu Bierchem ware magistral. Wéi se Käerjeng ofgezunn hunn, dat war scho beandrockend an dat geet nëmmen, wann s de de ganze Match konzentréiert bass a wann s de eng Defense wéi e Fiels, - enfin wéi e beweegleche Fiels - hues.

Esch iwwerflitt d'Championnat, huet réischt ee Match verluer an huet déi equilibréiertst Bänk. Esch ka séier spillen, och an der Konterattack, Esch ass vun alle Positiounen am Ugrëff geféierlech, huet 2 ausgezeechent Golkippen an Esch gëtt ni op. Mä Esch huet am leschte Match grad géint Diddeleng ëm en Hoer verluer 27:28. Dat war knapps. Et kann een déi Escher Ekipp also un d'Wackele bréngen.

Diddeleng ass vläicht déi onbestännegsten Ekipp, bei däers de ni weess, wat fir e Match se lo op den Terrain leet. Dat geet vun inexistent bis iwwerzeegend. An der Halleffinall vun der Coupe ass dat vergiess. Do gëllt just, dass Diddeleng den 9. Februar Esch bal e Bee gestallt hat. Sou eppes motivéiert an et wäerte scho genuch Diddelenger Supporter de Wee an d'Coque fannen, fir en Exploit ze erliewen.

Den nächsten Donneschdeg gëtt et eescht an et wier komesch, wann et net och spannend géing ginn.