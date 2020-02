An der Halleffinall vun der Coppa Italia wënnt de Kamil Rychlicki mat Lube Civitanova géint Trentino mat 3:2.

Et war e spannende Match nodeems dem Kamil Rychlicki seng Ekipp déi éischt 2 Sätz mat 15:25 a 20:25 verluer huet mee sech dono opgerappelt huet an déi nächst 3 Sätz nach mat 25:16, 25:21 a 15:12 gewanne konnt. An der Finall trëfft Lube Civitanova den 23. Februar op Perugia déi mat 3:0 géint Modena gewonnen hunn.

Am Vollyball gewënnt de Lëtzebuerger Max Funck an der 2. Bundesliga-Nord mat TuS Mondorf an engem serréierte Match mat 3:2 géint USC Braunschweig.

Am Handball gewënnt d'Tina Welter mat Frisch auf Göppingen 34:26 géint Kurpfalzbären a konnt 2 perséinlech Goler fir seng Ekipp markéieren