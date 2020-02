Mat dësem Schratt gëtt de 27 Joer jonke Nationalspiller elo Handball-Profi.

Eréischt viru kuerzem hat de fréieren Diddelenger sech dem HB Saarlouis an der drëtter däitscher Liga ugeschloss. Déi nächst Saison wiesselt hien op Rimpar, enger Stad an der Géigend vu Würzburg. Den Tommy Wirtz soll déi lénks Band de Fin Backs ersetzen, deen no dëser Saison net méi fir de Veräin wäert oplafen.

Aktuell stinn d'Wëllef op der siwenter Plaz vun der zweeter Liga, dat awer just mat fënnef Punkte Retard op eng méiglech Opstigsplaz.

"Als Kind habe ich davon geträumt. Jetzt war ich schon überrascht, dass ich als Luxemburger ein Angebot erhalten habe. Aber ich freue mich riesig, mich in dieser Liga beweisen zu können", esou den Tommy Wirtz bei de Kolleege vum Wort. Weider schreiwe si, datt hien e Kontrakt vun engem Joer mat enger Optioun fir e weidert Joer ënnerschriwwen huet.