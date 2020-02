An enger spannender 1. Halleffinall wënnt den HC Bierchem knapps mat 27:26 géint d'Red Boys. Am zweete Match spillen Esch an Diddeleng géinteneen.

Am Handball stoungen um Samschdeg déi 2 Halleffinalle vun den Hären an der Coupe de Luxembourg um Programm. Um 18.30 si fir d'éischt den HC Bierchem an d'Red Boys vun Déifferdeng openeegetraff. Um 20.45 treffen dann nach den HB Esch an Diddeleng openeen.

HC Bierchem - Red Boys 27:26 (15:12)

Béid Ekippe si gutt an de Match komm an hu vun Ufank u flotten Handball gewisen a waren net gewëllt, dem Géigner iergendeppes ze schenken. Och d'Golkipper waren direkt op der Héicht an hu schéi Parade gewisen, sou datt et no 16 Minutten 8:8 stoung. D'Red Boys konnte sech an der Ufanksphase eng kéier kuerz eng Féierung vun 2 Goler erausspillen, mee mat zwee séieren Ugrëff konnten déi Bierchemer dësen nees séier ophuelen.

No ronn 25 Minutte waren et dann awer déi Bierchemer, déi duerch e puer staark Goler sech bësse konnten ofsetzen nodeems déi Déifferdenger sech schwéier mat der Bierchemer Defense gedoen hunn an direkt e puer Ugrëff net konnten a Goler ëmwandelen. Sou konnt sech zu dësem Ament den HCB bis op 14:10 ofsetzen.

An de Minutten dono krute sech déi Déifferdenger nees e bësse gefaangen a konnten nees bis op 2 Goler erukommen, mee no engem weidere Gol vun de Bierchemer ass et du mat engem 15:12 an d'Paus gaangen.

© Gilles Tricca

No der Paus waren et dann awer déi Déifferdenger déi besser aus de Kabinne komm sinn a an de Bierchemer et mat enger méi aggressiver Defense méi schwéier gedoen hunn. No ronn 38 Minutten haten se de Réckstand dann och nees opgeholl an et stoung 17:17. Mat 2 schnelle Goler konnten sech déi Bierchemer awer nees e Virsprong erausspillen.

An dëser Phase huet de Golkipper vun den Déifferdenger, de Mikkel Moldrup, mat zwou wichtege Paraden seng Ekipp virun engem méi héiche Réckstand gerett a soumat konnten se bis op 1 Gol um HCB dru bleiwen. Bierchem ass awer déi liicht besser Ekipp bliwwen a konnte sech 7 Minutte viru Schluss nees mat 25:21 ofsetzen. Mee och no dësem Réckstand hate sech d'Red Boys nach net opginn a sinn 2 Minutte viru Schluss nees bis op 1 Gol erukomm.

An de leschte Sekonnen konnt de Golkipper vun de Bierchemer e Schoss vun de Red Boys paréieren, gewanne soumat knapps mat 27:26 a stinn an der Finall.