An engem héichklassege Match haten déi Escher um Enn dee längeren Otem a sou kréine si sech an der Coque zum Coupegewënner.

Um Samschdeg koum et an der Coque zu der Finall an der Coupe vum nationalen Handball. Hei war et den HC Bierchem, deen op den HB Esch getraff war.

Et war vun Ufank un eng ganz enk Partie, an där keng Ekipp sech ofsetze konnt. No 6 Minutten an 20 Sekonne louch Bierchem knapp mat 4:3 am Avantage, ma bis zur 16. Minutt war de Score op en Neits erëm equilibréiert, hei stoung et 8:8 gläich.

Bei enger excellenter Ambiance an der Coque konnte béid Golkipp a vollen Zich iwwerzeegen an hir Faarwen des Ëftere virun engem Réckstand retten. An engem gudde Match op héijem Niveau stoung et no 19 Minutte11:10 zu Gonschte vun de Bierchemer, ma bis zur Hallschent an der 30. Minutt war de Score op en neits ausgeglach, et goung mat engem 15:15-Remis an d'Kabinnen.

Nom Téi war et dat selwecht Bild. Béid Ekippen hu mat héijem Tempo agéiert an de Supporter weiderhin ee spektakuläre Match gebueden.

Déi éischt méi däitlech Avance gouf et an der 39. Spillminutt. Hei waren et déi Bierchemer, déi sech beim Score vun 20:17 den éischten Dräi-Punkten-Ecart séchere konnten. Dës Avance sollt allerdéngs net vu laanger Dauer sinn. Ronn 14 Minutte virum Schluss konnten déi Escher d'Partie dréinen a sech hirersäits eng Zwee-Punkten-Avance erausspillen. Esch war duerno besser am Match, a sou hat si beim Stand vu 25:22 10 Minutte virum Schluss op en Neits eng gréisser Avance. 6 Minutte virum Schluss war d'Entscheedung dunn och gefall an Esch war mat enger 4-Punkten-Avance scho mat engem Been um Zil. Virun allem de Martin Muller konnt no senger Awiesslung vollkommenst iwwerzeegen.

Um Enn hat Bierchem net méi vill dogéint ze setzen a sou ass den HB Esch no der 34:26-Victoire den neien an ale Coupegewënner.