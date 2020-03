Optakt vun den Halleffinallen am Dëschtennis-Championnat mat enger Victoire vum DT Diddeleng géint den DT Hueschtert/Folscht.

Bei der 1. Halleffinall vum Dëschtennis-Championnat koum et e Sonndeg zum Duell tëscht dem DT Diddeleng an dem DT Hueschtert/Folscht. De Champion vun zejoert wollt virum eegene Public géint de Gaascht näischt ubrenne loossen a goung deemno favoriséiert an d'Partie.

D'Ekipp aus der Forge du Sud konnt dann och déi 1. Halleffinall mat 5:4 fir sech entscheeden. Gespillt gëtt iwweregens am Modus Best-of-three.

PDF: Feuille de Match Diddeleng - Hueschtert/Folscht

Déi 2. Halleffinall an den 8. Mäerz. Da spillt nach den DT Berbuerg géint den DT Houwald.