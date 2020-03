An de 1/4-Finalle vun der Volleyball Championsleague war de Lëtzebuerger mat sengem Veräin Lube Civitanova an der Belsch am Asaz a konnt do wannen.

Géint Roeselaere gouf et ganz serréierten éischte Saz, an deem de Lëtzebuerger mat 7 Punkte beschte Scorer fir seng Ekipp war. Nodeems d'Italiener 6 Sazbäll ofgewiert haten, hu si de Saz mat 31:29 gewonnen. Am zweete Saz huet Roeselaere dem Drock net méi Stand gehalen a kloer mat 14:25 verluer. Den drëtte Set war nees liicht méi equilibréiert, mat um Enn awer dem erwaarte Succès fir de Favorit aus Italien. Nom 25:16 am drëtte Saz an dem kloren 3:0 stinn d'Chancen op eng Qualifikatioun fir d' 1/2-Finall deemno gutt. © Marc Burelbach