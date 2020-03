A senger Sportaart, dem Volleyball, huet hie sech beim aktuelle Clubweltmeeschter an Champions-League-Gewënner eng Plaz am Six de bases geséchert.

Hie gehéiert mat eréischt 23 Joer schonn zu den Aushängeschëlder vum Lëtzebuerger Sport. A senger Sportaart, dem Volleyball, huet hie sech beim aktuelle Clubweltmeeschter an Champions-League-Gewënner eng Plaz am Six de bases geséchert. De leschte Mëttwoch huet de Kamil Rychlicki mat sengem Veräin Lube Civitanova an der Belsch bei Knack Roeselaere gespillt, an de Marc Burelbach huet dat fir eis mat suivéiert.

Et sinn d’1/4-Finalle vun der Volleyball-Champions-League, déi de Kamil Rychlicki a Westflanderen gefouert hunn. Schonn een Dag éischter ass Civitanova um Fluchhafen zu Bréissel gelant, fir sech kënnen optimal op de Match ze preparéieren. Nach virun zwee Joer huet de Lëtzebuerger an der Belscher Liga, bäi Maaseik gespillt. No engem Joer zu Ravenna gouf hie vu Lube Civitanova rekrutéiert, wou hie mat de beschte Spiller vun der Welt zesummen trainéiert a spillt.

Op de Kubaner Robertlandy Simon, de Brasilianer Bruno Rezende oder den Italiener Osmany Juantorena, de Kader liest sech ewéi en Allstarteam. Kloer deemno, datt si zu Roeselaere als Favorit an de Match gaange sinn.

Am éischte Saz hunn d’Haushäre selwer kaum Feeler gemaach a ware bis 13:12 och ëmmer e Punkt a Féierung. Mam Lëtzebuerger um Service sollt dat änneren. 4 Punkten hannerteneen, dorënner een Ace vum Kamil Rychlicki, a Lube war 3 Punkten am Avantage.

D’Belsch hunn awer gespuert, datt si dru waren, konnten an der Crunch time nees ausgläichen, a sech esouguer 6 Sazbäll erausspillen. Ma ënnert der Regie vum Bruno Rezende huet Lube kale Kapp behal an den éischte Saz um Enn mat 31:29 gewonnen.

Spannende Sport begeeschtert och ëmmer d’'Spectateuren. Eng gutt 1.800 Leit wollte sech de Spektakel net entgoe loossen. Datt ënnert hinnen och e Grapp voll Lëtzebuerger war, war natierlech keEn Zoufall.

De Kamil Rychlicki ass als Profisportler permanent ënnerwee, ob an Italien, an Europa, a Brasilien op der Club-WM oder wéi de leschte Summer fir e puer Méint am Qatar.

Och wann eng Top.Ekipp wéi Civitanova e ganz internationale Kader huet, leeft intern alles op italienesch. Een Challenge, deen de Lëtzebuerger mëttlerweil och ganz gutt meeschtert

Am Ufank vun der Saison war et nach net esou gutt gelaf fir den Nationalspiller, ma zënter der Club-WM ass hie Stammspiller. Eng weider Etapp deemno déi de Lëtzebuerger gemeeschtert huet. Nieft Talent, de kierperleche Viraussetzungen an der Leidenschaft fir seng Sportaart gëtt et awer virun allem eng Qualitéit, déi de Kamil Rychlicki dohinner bruecht huet wou hien haut ass.

D’Erreeche vun der 1/2-Finall an der Volleyball-Champions-League ass zënter e Mëttwoch jiddefalls e Stéck méi no geréckelt. Lube wënnt Sätz 2 an 3 mat 25:14 a 25:16 an dierft och am Heemmatch d'nächst Woch als Vainqueur vum Terrain goen.

Packe si et an d'Finall de 16. Mee zu Berlin, da kann de Kamil Rychlicki och nees op e puer Lëtzebuerger Supporter zielen.