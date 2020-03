Zanter e Freideg ass kloer, datt d'Weltcup-Finall am Schi Alpin net gefuer gëtt, dat huet den italienesche Schiverband matgedeelt.

U sech war ugeduecht, fir d'Coursse vun der Finall vum Weltcup am Schi Alpin zu Cortina d'Ampezzo an Italien wéinst dem Coronavirus ouni Spectateuren iwwert d'Bün ze bréngen. E Freideg koum elo awer d'Ofso vun deene Responsabelen, dat no Récksprooch mat den italieneschen Autoritéiten. Déi lescht Coursse vun der Saison am Schi Alpin sollten tëscht dem 16. an dem 22. Mäerz gefuer ginn.

Italien ass an Europa dat Land, wat am stäerkste vum Coronavirus betraff ass. Bis e Freideg gouf et ronn 4.600 Infektiounen an 197 Persoune sinn um Virus gestuerwen.

Dëse Weekend ginn d'Courssen awer wéi gewinnt gefuer. Zu Kvitjell an Norwegen sinn eng Descente an e Super G geplangt.