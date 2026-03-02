Neien nationale Rekord iwwer 200 Meter: Patrizia van der Weken an Héichform

RTL TodayRTL Today
Neien nationale Rekord iwwer 200 MeterPatrizia van der Weken an Héichform

Bern Thill
D'Patrizia van der Weken konnt e Sonndeg an der Coque een neien nationale Rekord op den 200 Meter opstellen.
Update: 02.03.2026 19:29
Fir d’Patrizia van der Weken kann all klengen Detail, souwuel an der Preparatioun, wéi och wärend der Course, eng grouss Roll spillen. Dat gëllt souwuel fir déi grouss Rendez-vousen, wéi och fir déi méi kleng, wéi d’Indoorschampionnat e Sonndeg an der Coque. Néng Honnertstel ass d’Sprintspezialistin vum 60 Meter Indoor-Weltrekord ewech. Wat néng Honnertstel Differenz op der Pist bedeiten, dat kann ee sech nëmme schwéier virstellen.

Mat 7.01 Sekonnen hat d’Patrizia van der Weken de leschte Weekend a Polen den drëttbeschte Chrono weltwäit fir dës Indoor-Saison realiséiert. Dem Patrizia säin Trainer war mol net iwwerrascht iwwert d’Performance déi vergaange Woch a Polen. Wärend dem Indoor-Championnat, huet d’Sportlerin vum Joer, déi aktuell exzellent Form confirméiert. Aus engem haarden Training eraus ass d’Sprinterin en exzellente Chrono iwwer d’60-Meter gelaf an huet ouni spezifeschen Training op den 200 Meter en neien nationale Rekord opgestallt. Elo bleiwen nach dräi Woche bis zur Indoor-Weltmeeschterschaft. Schéi wier et, wa bei déi zwou Medaile vun der vergaangener Saison nach eng derbäi kéim.

