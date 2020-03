Am zweete Match vum Dag wënnt Esch däitlech géint Dikrech an och bei den Dammen ginn et zwou däitlech Victoiren fir Käerjeng an Dikrech.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären an den Dammen den Ufank vun de Playoffs.

Hären-Handball

HC Bierchem - HB Diddeleng 24:26 (11:11)



Béid Ekippen si gläich staark an de Match gestart sou dat et no ronn 15 Minutten 5:5 stoung. Dono hunn déi Bierchemer dann awer opgedréint a konnte sech e Virsprong vu 4 Goler erausspillen. Mee déi Diddelenger hu sech awer nees erkritt a sinn nees un déi Bierchemer erukomm sou dat et mat 11:11 an d'Paus gaangen ass. Flotten Handball war et awer net dee béid Ekippe gewisen hunn. Och no der Paus war et nach ëmmer kee gudden Handball mee trotz allem awer spannend wëll et immens enk war. An der Mëtt vun der zweeter Hallschent konnten sech déi Diddelenger awer bëssen ofsetzen an haten en Avantage vun 3 Goler. Deen konnt Bierchem dann och net méi ophuelen an Diddeleng wënnt mat 26:24.



HB Esch - CHEV Dikrech 36:20 (17:6)

Vun Ufank un waren déi Dikrecher géint de Coupe-Gewënner ennerleeën an haten net vill entgéint ze setzen. No ronn 14 Minutten hat den CHEV just 2 Goler markéiert a louch mat 2:8 am Réckstand. Bis zur Paus sollt Esch säi Virsprong weider ausbauen sou dat an der Paus mat 17:6 amfong schonn aller kloer war. An no der Paus huet sech dann och näischt méi geännert ausser dat den Avantage fir déi Escher weider ugewuess ass a mat 36:20 gewannen.

Dammen-Handball

HB Käerjeng - HC Standard 31:19 (16:10)

Den HB Käerjeng hat net vil Problemer mam Standard a wënnt kloer mat 31:19 nodeems se schonn an der Paus en Avantage vu 6 Goler haten.

CHEV Dikrech - Red Boys 46:27

Och den zweete Match vum Dag war ganz däitlech an d'Red Boys haten hei näischt géint Dikrech entgéint ze setzen.