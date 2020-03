Wéi d'FLF um kuerz no 13 Auer matgedeelt huet, si wéinst dem Coronavirus all d'Futtball- a Futsalmatcher, vun haut un ofgesot.

Et behält een d'Situatioun am Aen an informéiert bei eventuelle Changementer.

Kuerz no der Futtballfederatioun huet och d'Handballfederatioun alleguer d'Matcher an all de Kategorië vun dësem Weekend ofgesot. Wéi et duerno weider geet, steet elo nach net fest.

Offiziellt Schreiwes vun der FLF

Décisions de la FLF en relation avec le CORONA COVID-19



Vu les récentes évolutions, le Conseil d’Administration de la FLF a pris la décision d’annuler tous les matches de football et de futsal au Luxembourg, ceci à partir d’aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre.

La FLF suivra la situation de très près et communiquera en temps utile pour la suite.

Offiziellt Schreiwes vun der FLH

D'FLH informéiert, dass no der rezenter Entwécklung de komplette Spillprogramm vun dësem Weekend an alle Kategorien ofgesot ass.

Mir suivéieren d'Situatioun a kommunizéiere weider Mossname schnellstméiglech.

La FLH vous informe que suite aux récentes évolutions le programme du championnat de ce weekend de toutes les catégories est annulé.

Nous suivrons la situation de très près et communiquerons d'autres mesures le plus vite possible.