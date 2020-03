Och wann esou gutt wéi alleguer déi sportlech Competitiounen an den nächste Wochen ausfalen, gëtt am Oman nach Dëschtennis gespillt.

Bi den ITTF Challenge PLus Oman Open am Dëschtennis steet d'Sarah de Nutte ënnert deene beschte 16 Spillerinnen. D'Lëtzebuergerin huet sech e Freideg géint d'Qualifikantin Chitale Diya Parag aus Indien mat 4:1 duerchgesat.

E Samschdeg kritt d'Sarah de Nutte et mat der Russin Yana Noskova ze dinn.

Den Tournoi am Oman bitt der Lëtzebuergerin nach eng Kéier d'Méiglechkeet wichteg Punkte fir Tokio 2020 ze sammelen.

Vun e Méindeg u gëtt dann och am Dëschtennis gepaust. D'ITTF huet bis Enn Abrëll alles ofgesot.

Schreiwes vun der FLTT

Communiqué de presse du 13 mars 2020

Sarah de Nutte unter den besten 16 Spielerinnen

ITTF Challenge Plus Oman Open, Muskat (OMA), 11.03. – 15.03.2020

Obschon der Sport in diesen Tagen komplett in den Hintergrund getreten ist, und nahezu alle sportlichen Veranstaltungen und Meisterschaften in den nächsten Wochen ausgesetzt resp. abgesagt wurden, wird in Oman diese Woche noch Tischtennis gespielt. Bei den ITTF Challenge Plus Oman Open steht dann auch Sarah de Nutte nach einem 4-1-Erfolg über die Qualifikantin Chitale Diya Parag aus Indien in der Runde der besten 16 Spielerinnen und trifft morgen auf die Russin Yana Noskova, die auf WR 61 geführt wird. Dieses Turnier bietet für Sarah de Nutte nochmal eine Gelegenheit, wichtige Punkte für Tokio 2020 zu sammeln.

Die ITTF hat heute morgen dann auch sämtliche ITTF-Turniere und Events ab Montag, dem 16.03. bis Ende April provisorisch ausgesetzt. Das ITTF Executive Committee wird sich am Montag zu einer Krisensitzung zusammenfinden, wo dann die weitere Vorgehensweise besprochen wird, dies auch im Hinblick auf die beiden World Tour Turniere in Hongkong und China Anfang bis Mitte Mai.

Auch die ETTU ist in der Zwischenzeit nachgezogen und hat das europäische olympische Qualifikationsturnier Anfang April in Moskau, bei welchem Sarah de Nutte, Eric Glod und Luka Mladenovic an den Start gehen sollten, ebenso provisorisch ausgesetzt.

Damen-Einzel

De Nutte Sarah (WR 84) Rd 32 - Chitale Diya Parag (IND, WR 507) 4-1 8, -9, 8, 6, 8

Rd 16 - Noskova Yana (RUS, WR 61) 14.03. 12:40