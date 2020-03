E Samschdeg de Moie war d'Lëtzebuergerin nees beim ITTF Challenge Plus Oman Open am Asaz.

An der Aachtelsfinall géint d'Yana Noskova aus Russland huet d'Sarah de Nutte de Match no engem 0:3 gedréint an zum Schluss nach mat 4:3 fir sech entscheet.

Duerch dës Victoire steet d'Lëtzebuergerin an der Véierelsfinall, déi e Samschdeg den Owend gespillt gëtt. Do geet et géint d'Sato Hitomi aus Japan.

Schreiwes vun der FLTT

Communiqué de presse du 14 mars 2020

De Nutte dreht Partie gegen Noskova und steht im Viertelfinale ITTF Challenge Plus Oman Open, Muskat (OMA), 11.03. – 15.03.2020 Mit einer furiosen Aufholpartie konnte sich Sarah de Nutte am Morgen bei den ITTF Challenge Plus Oman Open gegen die gut 20 Plätze höher eingestufte Russin Yana Noskova (WR 61) knapp mit 4- 3 durchsetzen und steht nun im Viertelfinale in Muskat.

Dabei lag Sarah mit 0-3 nahezu aussichtlos in Rückstand. Die Sätze 1 bis 3 gingen mit 11-7, 11-8 und 11-7 an die Russin. Mit einem knappen 12-10 konnte Sarah den vierten Satz für sich entscheiden, auf 1-3 verkürzen, und wieder etwas Vertrauen tanken. Als Sarah dann mit 11-6 und 11-8 in den beiden folgenden Sätze zum 3-3 ausgleichen konnte, war die Partie wieder komplett offen. Sarah konnte auch im Entscheidungssatz die Konzentration gegen die nervöse Russin, die einen 3-0- Vorsprung verspielt hatte, hochhalten, und diesen mit 11-8 für sich entscheiden. Sie hatte somit das Kunststück fertiggebracht, ein 0-3 in einen 4-3 Erfolg zu drehen. Am Abend wird Sarah de Nutte im Viertelfinale der bei diesem Turnier auf 1 gesetzten Japanerin Sato Hitomi, die auf WR 18 geführt wird, gegenüberstehen.

Damen-Einzel

De Nutte Sarah (WR 84) Rd 32 - Chitale Diya Parag (IND, WR 507) 4-1 8, -9, 8, 6, 8 Rd 16 - Noskova Yana (RUS, WR 61) 4-3 -7, -8, -7, 10, 6, 6, 8 ¼-F. – Sato Hitomi (JPN, WR 18) 14.03. 19h20