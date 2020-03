Wéi et vum japanesche Ministerpresident Shinzo Abe heescht, géingen d'Olympesch Spiller zu Tokio op d'nächst Joer verluecht ginn.

De japanesche Premier an IOC-President Bach hu sech dorobber gëeenegt. Den Drock vun de verschiddene Länner an Athleten ass an de leschten Deeg ëmmer méi grouss ginn. Australien a Kanada haten e Méindeg ugekënnegt, keng Sportler dohin ze schécken.

Geplangt war Olympia 2020 vum 24. Juli bis den 9. August. Weider Detailer iwwert d'Qualifikatiounen an déi nei Datumer sinn nach net bekannt.

Och d'Paralympics goufen ëm ee Joer verréckelt. De Lëtzebuerger Paralympics-Comité begréisst d'Decisioun, d'Spiller ze verréckelen. Allerdéngs ass een der Meenung, dass een dëst schonn hätt éischter kënnen decidéieren.

PDF: Offiziellt Schreiwes