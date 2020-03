Op hirem Internetsite gëtt d'LASEP Elteren awer de Kanner Tipps, wéi si sech an Zäite vu Corona-Isolatioun kënne fit halen.

Wéi beschäftegen ech mäi Kand respektiv meng Kanner? Dat ass eng Fro, déi sech den Ament bestëmmt vill Eltere stellen. D'LASEP kënnt deenen Elteren elo entgéint. Op hirem Internetsite ginn nämlech sportlech Aktivitéiten ugebueden.

AUDIO: Sport doheem mat der LASEP / Reportage Rich Simon

Ronn 7.000 Kanner tëscht 3 an 12 Joer sinn an der LASEP. An déi profitéiere reegelméisseg vun der Offer, déi op sportlechem Plang ugebueden gëtt. Duerch de Coronavirus goufen awer alleguerten d'Aktivitéiten op Äis geluecht. Elo hat déi Ettelbrécker Sektioun awer d'Iddi, dass d'Kanner iwwer Video Übunge gewise kréien.

Presidentin vun der LASEP Nicole Kuhn Di-Centa erkläert: Den Olivier Bechet, wéi och d'Jeanine Levooz, Allenzwee Enseignant a LASEP-Dirigente vun Ettelbréck, haten déi leschte Woch déi spontan Iddi, fir den Turnuntericht, also d'Beweegung, déi een den Ament net méi kann an engem normalen Turnsall ofhalen, Heem bei d'Kanner op eng ganz einfach Manéier ze bréngen.

Fir déi Responsabel war et wichteg, dass d'Übungen esouwuel fir d'Kanner, wéi och fir d'Elteren net komplizéiert sinn.

Nicole Kuhn Di-Centa: Dass et ganz einfach ëmsetzbar ass an dat och mat verschiddene Critèrë: Zum Beispill d'Qualitéit vun deene proposéierten Übungen, variatiounsräich, altersgerecht, direkt ëmsetzbar an esouguer verschidde Saache sinn an 3 Sproochen. Obwuel een eigentlech soe muss, dass d'Sprooch an dësem Moment keng primordial Roll spillt.

Déi Ettelbrécker Sektioun hat d'Iddi, fir des Aktioun ze lancéieren. D'Nicole Kuhn Di-Centa geet awer dovunner aus, dass nach anerer nozéien.

Cut Nicole Kuhn Di-Centa: D'Spiral vun der Beweegung ass amgaangen, sech ze dréien. Net méi spéit wéi gëschter [en Dënschdeg] Owend, huet eng zweet Sektioun sech gemellt. An zwar d'LASEP -Sektioun vu Sandweiler mam Carole Resslinger. Hat huet ënnert dem Motto "LASEP beweeg dech doheem. LASEP cool, flott och doheem fir jiddwereen" e puer flott Übunge fir iech opgeholl.

Déi Übungen, déi een um Site vun der LASEP ka kucken, sollen och an den nächste Wochen ëmmer nees aktualiséiert ginn.