Wéi et awer elo weidergeet, wat en Op-an Ofstig respektiv d'Finallen ëm d'Championstitelen betrëfft, well d'FLTT mat de Veräiner kucken.

D'Dëschtennis-Federatioun huet matgedeelt, dass d'Championnat bei den Senioren, wou et em den Op- respektiv Ofstig an de verschidde Klasse geet, net op een Enn gespillt gëtt. Via Referendum sollen d'Veräiner mat agebonne ginn, fir eng Decisioun ze huelen, wien an der verschidde Klassen op- respektiv ofsteigt.

Wat d'Halleffinallen an d'Finallen ëm de Championstitel ugeet, well ee sech mat de betraffe Veräiner consultéieren, fir ze kucken, wéi een hei viru wëll fueren,

D'Jugendkategorie si bis elo nach net ofgesot ginn.