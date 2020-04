D'Handballfederatioun hat jo annoncéiert, de Veräiner ënnert d’Ärem ze gräifen. An der CA-Sëtzung den 1. Abrëll gouf decidéiert, wei dës Hëllef ausgesäit.

Am Rapport steet, dass d'FLH fir Jugendspiller keng Lizenze fakturéiert. Dat entsprécht enger Zomm vun Ronn 10.000 Euro. Och déi administrative Chargen, 275 Euro fir 15 Veräiner, kréien Clibb net a Rechnung gestallt. Am Total ass et eng finanziell Hëllef vun ronn 15.000 Euro fir Handballveräiner.