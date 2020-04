Déi Lëtzebuerger Dëschtennis-Federatioun huet iwwer Referendum hir Veräiner gefrot, wéi de Championnat soll bewäert ginn.

Ënnert dem Stréch gouf elo eng Léisung mat grousser Majoritéit (71 vun 79 Veräiner = 89,9 %) gestëmmt, bei där op där enger Säit keng Ekipp aus der ieweschter Divisioun erausfält, op där anerer Säit awer och keng Ekipp aus der Nationale 2 opsteigt.

Bei der gestëmmter Method goufen déi 15 gespillte Spilldeeg geholl, et bloufen der nach 3 ze spillen an da gouf gekuckt, ob d'Ekippe scho reng rechneresch als Of- oder Opsteiger feststoungen.

De Comité Directeur vun der FLTT wäert sech awer elo an enger nächster Reunioun mat dëser net ganz glécklecher Situatioun befaassen, fir eng besser a sportlech méi korrekt Léisung an dësem spezielle Fall ze fannen.

En Dënschdeg den Owend huet d'Federatioun dann awer nach eemol betount, dass d'Veräiner vun Diddeleng, vum Houwald a vu Berbuerg, déi lescht 3, déi nach an der Course ëm den Titel sinn, d'Saison wëlle fäerdeg spillen, sou bal et méiglech ass.

